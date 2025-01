SEGUE MINUTO A MINUTO O QUE ACONTECE

QUINTA JORNADA 03/11

11:33: Remata Guilherme Presa e toma a palavra Ugio Caamanho. O juíz interrompe-o sem deixa-lo rematar, e dando por finalizado o juízo.

11:07: Remata a sua exposiçom Brais González e começa Guilherme Presa.

10:10: Começa a quinta jornada, com a exposiçom de Brais González na que vai percorrendo e desmontando cada umha das “provas” apresentadas contra as pessoas e organizaçons processadas.

Hoje, às 10.00, reanuda-se o juízo da Operaçom Jaro. Nesta jornada tomaram a palavra as integrantes de Ceivar Iria Calvelo, Afonso Fuentes e Ugio Caamanho.

CUARTA JORNADA 22/10

13:57: Remata esta cuarta jornada. Falta parte das conclusons. Retomará-se o 3 de Novembro.

13:56: Toma a palavra Antom Arias Curto. O juiz interrompe-o e nom deixa que fale mais alá duns segundos.

13:53: Toma a palavra Sabela Igrejas, perante a advertência do juiz de que nom vai admitir outro “mitin” político.

13:40: Toma a palavra Joám Peres. Fala, entre outras cousas, da violência com a que se efetua a sua detençom, e do esperpéntico dos acontecementos que forom sucedendo-se posteriormente. Afirma, em referência às integrantes de Ceivar encausadas, que a solidariedade nom pode ser considerada delito num estado que se considere democrático. Remata a sua intervençom afirmando: “somos conscientes da natureza deste tribunal, da realidade que leva a que estemos sentados hoje aqui, que nom é a comisom de atividades ilegais. Somos e seremos, seja qual seja a sentença que saia deste tribunal, independentistas galegos e galegas. Somos e seremos patriotas galegos”.

13:36: Remata a exposiçom da defesa de Causa Galiza.

13:14: Continua a defesa de Causa Galiza, exponhendo as suas conclusons. Recalca o caráter público dos atos convocados por esta organizaçom, desbotando a ideia de opacidade atribuida à mesma à que apontavam os peritos citados como testemunhas.

13:11: Remata a sua exposiçom Manuel Chao.

12:24: Reanuda-se a jornada com a exposiçom de conclusons de Manuel Chao. Entre outras muitas questons, o advogado pergunta a razom pola que nom intervém o direito administrativo -que permitiu as concentraçons, manifestaçons, etc… objecto de investigaçom e que motivam as acusaçons- e sim intervem depois o direito penal, que em todo caso deveria aplicar-se umha vez esgotadas as anteriores vias.

12:00: Descanso.

11:32: Começa a exposiçom de conclusons Manuel Chao. Considera vulnerado o direito à legítima defesa das procesadas, dado que nom se aporta documento nenhum no que se recolha a legitimaçom da violência política, algo que se mantivo e se deu por sentado durante todo o proceso por parte do ministério fiscal, e que supom umha peça fundamental da acusaçom. Afirma Chao que este é um processo contra a dissidência política, contra a discrepância democrática, que vulnera os direitos fundamentais das pessoas encausadas.

11:27: Procede-se a visionar o vídeo solicitado por Manuel Chao.

11:27: A acusaçom remata a exposiçom.

10:46: A acusaçom expom as suas conclusons. Consideram que através das provas aportadas fica claro que Ceivar aporta soporte às pessoas que cometem açons violentas, e Causa Galiza legitima este tipo de atuaçons. As provas seriam os informes aportados, atas de constituiçom das organizaçons, estrutura definida das mesmas, reparto de tarefas entre as pessoas que as integram, a solidariedade com presas e presos, (visitas e marchas às cadeias…), ou a letra dumha cançom.

10:43: O ministério fiscal retira a acusaçom dum delito de enaltecemento do terrorismo – polo recebimento de Héctor Naya, Koala– a Óscar, Ugio e Afonso. Retira também a acusaçom a Ugio de pertencer a organizaçom terrorista.

10:40: Reanuda-se a jornada.

10:17: O advogado Manuel Chao pide que se reproduza um dos vídeos que aportam como prova. Há problemas para localizar o vídeo, polo que se suspende o juízo durante 15 minutos.

10:13: Vam comparecendo distintos peritos que participarom na elaboraçom de informes, volcado de dados… e que se ratificam nos informes emitidos.

10:06: Começa a cuarta jornada.

TERCEIRA JORNADA 21/10

13:48: Remata a terceira jornada. Continua manhá às 10.

13:43: Comparece Xavier Sánchez Pazos, que participou numha das charlas polo dia da Galiza Combatente. Situa a origem da celebraçom deste dia no ano 1072.

13:35: Comparecem, da associaçom ecologista Verdegaia, Manuela Abella e Eliseo Baluja.

13:32: Comparece Ivam Losada, participante no ato da Galiza Combatente no 2014.

13:27: Comparece por videochamada Jesús Sanjuan Formoso, historiador que participou no ato da Galiza Combatente de 2014.

13:23: Comparecem dous peritos que participam no desprecinto do material incautado, que se ratificam no informe que emitirom.

13:22: Comparece o perito que volca -mas nom analisa- as imagens dos dispositivos incautados.

12:28: Começam as perguntas da defesa. Entre outras muitas questons, sae de novo o tema dos cartazes parabenizando a Teto polo seu aniversário. A parte pericial considera-os um elemento mais da dinámica solidária de Ceivar, que motiva a inculpaçom das suas integrantes.

12:12: Declara um dos peritos que participa na investigaçom de Ceivar, encarregado de interpretar documentos. Entre as provas que enumera que dam lugar às detençons, sinala o feito de que se anime à gente a escrever às presas e presos, ou a visita-los.

12:11: Reanuda-se a jornada.

11:49: Remata a declaraçom do guardia civil. Descanso de 15 minutos.

11:07: Começam as perguntas da defesa ao guardia civil que declara. Entre outras cousas, o guardia civil reconhece que nom há documento público destas organizaçons -Causa Galiza e Ceivar- onde se recolha ou legitime explícitamente a defesa de “luta ilegal”.

10:43: Declara o guardia civil que investiga e analisa documentaçom intervida e material incautado a Causa Galiza, e que da lugar à investigaçom e posteriores detençons a integrantes de Ceivar.

10:41: Declara mais um perito que desprecinta e clona efeitos requisados.

10:40: Declara o perito que realiza desprecinto e clonado dos efeitos requisados às pessoas encausadas.

10:37: Declara mais um perito que participa no volcado de dados.

10:35: Declara o perito que participa no volcado de dados obtidos das redes.

10:21: Declara o perito encarregado de analisar os perfís de quem publica nas redes de Causa Galiza.

10:13: Declara o perito que traduce os comunicados de Causa Galiza.

10:10 Começa a terceira jornada. Continuam as periciais, neste caso os peritos de grafística.

SEGUNDA JORNADA 20/10

13:39: Remata a segunda jornada do juízo.

13:28: Declara mais um perito da investigaçom como testemunha, encarregado de analisar as redes sociais de Causa Galiza, e que entre outras cousas admite “nom entender o galego”.

13:27: Remata a declaraçom do secretário da instruçom contra Causa Galiza.

13:10: Declara o secretário da instruçom nas detençons das encausadas por Causa Galiza. Como o anterior, reconhece, apesar de comparecer como testemunha, nom ter estado presente nos atos que motivam a investigaçom e fundamentam as imputaçons realizadas às pessoas encausadas. Os dados que aporta som os que as próprias organizaçons fam públicos nas suas redes, e interpretaçons baseiadas nos mesmos.

13:09: Remata a declaraçom do instrutor da investigaçom.

12:09: Reanuda-se a jornada. Começam as periciais sobre a investigaçom a Causa Galiza, motivada, segundo os dados aportados polo funcionário que declara -o instrutor da mesma-, pola celebraçom do dia da Galiza Combatente. Este, que comparece como testemunha, reconhece perante as perguntas do advogado Manuel Chao nom ter estado presente em muitos dos atos dos que fala, e que motivam a investigaçom. Nos que sim estivo presente, aponta como feitos que justificam as imputaçons das encausadas portar bandeiras ou faixas.

11:48: Descanso de 10 minutos.

11:47: Remata a declaraçom de Bieito Lobeira.

11:34: Começa a declaraçom de Bieito Lobeira. Pergunta-se-lhe pola sua participaçom numha reuniom do BNG com Causa Galiza e polo conteúdo tratado em dita reuniom.

11:33: Remata a declaraçom de Xavier Vence.

11:24: Declaraçom por videochamada de Xavier Vence, porta-voz nacional do BNG entre 2013 e 2016. Pergunta-se-lhe pola sua participaçom em reunions com Causa Galiza, no contexto da criaçom da plataforma Galiza pola Soberania.

11:22: Remata a declaraçom de Iria.

11.20: Começa a defesa.

11:07: Começa a declarar Iria Calvelo. Nom se declara culpável dos delitos que se lhe imputam. O fiscal pergunta polas comunicaçons de concentraçons à subdelegaçom -requerimento legal estabelecido para poder levá-las a cabo-.Também pergunta por umhas fotografias parabenizando a Roberto Rodríguez Fialhega, Teto, polo seu aniversário.

10:53: Começam as perguntas da defesa de Afonso. Fica claro que os recebimentos e atos nos que participa Afonso -polos que lhe pergunta a fiscalia- cumprem com os requerimentos legais establecidos.

10:13: Começa a declarar Afonso. Nom se declara culpável dos delitos que se lhe imputam. O fiscal pergunta-lhe pola sua participaçom nos recebimentos a presos e presas e nas marchas às cadeias.

Hoje remata de declarar a parte encausada de Ceivar e começam as periciais policiais. A excecionalidade jurídica de onte acompanha-se de excecionalidade mediática…

PRIMEIRA JORNADA 19/10

Começou a emisom do juízo. Apenas deixa emitir através do youtube. Está deshabilitada a opçom para outras páginas. Ao longo da manhá iremos comentando e informando.

13:46: Rematou o juízo por hoje. Continua manhá de manhá. Retomará-se com as declaraçons das pessoas acusadas que faltam ( Iria Calvelo e Afonso Fuentes) e as periciais.

13:35: Ugio Caamanho realiza a declaraçom da jornada mais longa, ao estar respondendo à fiscalia. Defende o trabalho de Ceivar, do que di ” sentimo-nos orgulhosos do nosso trabalho em favor dos direitos de pessoas que os têm mui pisados”, em referência às independentistas presas.

13:25: Ugio Caamanho responde as perguntas do advogado. Lembremos que está acusado de participar no seu próprio recebimento. Cousas do tribunal de excepçom…

13:20: Hai problema de legibilidade com um documento que o fiscal pede exibir.

13:00: Continua Ugio Caamanho declarando e defendendo a defesa jurídica e de direitos humanos das presas independentistas galegas, assi como a de qualquer pessoa repressaliada na Galiza por questons políticas. Responde perguntas sobre o registo na sua casa.

Ugio Caamanho respondendo às perguntas da fiscalia

12:55: Começam a declarar as acusadas de Ceivar. Ugio Caamanho nestes momentos. Respondem à fiscalia.

12:55: Declara Sabela Gonçáles.

12:51: Remata a sua declaraçom, depois de Enrique Gonçales e José Antom Muros, Antom Árias Curto.

O histórico militante Antom Àrias Curto, de novo perante o tribunal de excepçom

12:36: Começa a declarar Borja Mejuto. Seguindo a linha anterior das companheiras, nom declara perante a fiscalia. Umha das acusaçons que pesam sobre ele é repartir bandeiras da pátria durante um acto.

12:31: Óscar Gomes declarando só às perguntas do seu advogado.

12:27: Turma para José Antom, Cake. Declara nestes momentos. Nom se declara culpável dos delitos. Acolhe-se ao direito de nom declarar perante a fiscalia.

12:26: Salva Gomes continua com as declaraçons por parte das acusadas. Nom responde à fiscalia.

12.00 Descanso de 10 minutos.

11.49 Começam as declaraçons das encausadas. Vai declarar Joám Peres. Perguntase-lhe pola sua atividade em Causa Galiza.

11.11 Descanso.

11.06 Remata a exposiçom de Brais González.

11.07 Começa Guilhereme Presa, advogado de Ceivar e fai referência, entre outras questons, à situaçom de emergência sanitária que nom permite a reuniom de mais de 6 pessoas na CAM, e ao estado de saúde de Salvador, um dos encausados, polo que solicita a suspensom do juízo, que nom se aceita.

10:51 O juízo comezou às 10.14. Até o de agora fijo exposiçom Manuel Chao e nestes momentos está a fazê-la Brais González.

Vista geral do juízo

Joám Peres, primeira declaraçom da manhá

